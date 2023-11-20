Врач назвал самую уязвимую категорию рождающихся детей

Самыми уязвимыми являются дети, которые рождаются на сроке ранее 26 недель. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главврач Морозовской больницы, неонатолог Валерий Горев.

«Дети, которые рождаются после 26 недель, а уж, тем более, после 28 недель, — это, безусловно группа детей с более благополучным прогнозом на выживание, на жизнь. И это благодаря тому, что мы активно работаем с детьми в 22 недели и 23. Все те технологии, которые мы обретаем, позволяют с другими сроками гестации, в том числе с доношенными детьми, добиваться колоссальных и быстрых результатов», — отметил Горев.

При этом врач отметил, что дети, у которых есть критерии живорождения, могут благополучно родиться и на сроке 21 недели. Он добавил, что для позитивного результата самым главным является профессиональная готовность специалистов.

Врач-психиатр, доктор медицинских наук НИИ педиатрии и охраны здоровья детей РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Наталия Устинова до этого рассказала «Газете.Ru», что развитие расстройства аутистического спектра (РАС) у ребенка можно предотвратить на ранних этапах развития плода. В этом родителю может помочь фетальное программирование, отметила она.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже решаться на второго ребенка.