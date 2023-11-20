Обыски проходят у председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону

Обыски проходят в домах и на работе у председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону и его коллеги, которых подозревают в соучастии по коррупционному делу экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы региона.

Ранее суд признал законным возбуждение уголовного дела в отношении Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой. Их арестовали в Москве по делу о получении семи взяток.

«Председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Куделина А. В., а также судью Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Худавердяна В. А. подозревают в коррупции. Указанных лиц подозревают в коррупции при отправлении правосудия, в соучастии с бывшим председателем Ростовского областного суда Золотаревой», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что суд вынес приговор двум мужчинам, которых подозревают в вымогательстве и шантаже семьи. Фигурантов уголовных дел заключили под стражу. В СИЗО они пробудут до 10 января 2024 года.

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