В России собрались блокировать пиратов за ЛГБТ-пропаганду в видеоконтенте

Роскомнадзор (РКН) будет блокировать пиратов, которые распространяют ЛГБТ-пропаганду в видеоконтенте. Об этом сообщают «Ведомости».

До этого ответственность за показ такого контента в России несли только легальные сервисы.

Механизм по блокировке запрещенных ресурсов разработали участники антипиратского меморандума (РКН, «Медиа-коммуникационный союз» (МКС) и правообладатели). Он совмещает в себе данные из Единого реестра запрещенных материалов и еще одного реестра, в который ссылки на пиратский контент загружают легальные сервисы.

До этого министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете ее в России. Согласно данным Минюста, заседание по этому вопросу состоится в Верховном суде РФ 30 ноября.

15 ноября сообщалось, что вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой отделить символ радуги от принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Даванков отметил, что после принятия в декабре прошлого года закона о запрете пропаганды ЛГБТ в России граждане чаще стали жаловаться полиции и Роскомнадзору на пропаганду ЛГБТ, в том числе на изображения с радугой: на логотипах, продуктах или произведениях искусства.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».