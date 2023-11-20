Последствия шторма ликвидируют в Новосибирской области

В минувшее воскресенье штормовой ветер и мокрый снег в Новосибирской области привели к нарушению энергоснабжения в 14 тысячах жилых домов, где проживает около 40 тысяч человек. Восстановительные работы все еще продолжаются, сообщил замглавы ГУМЧС по региону Евгений Лебедев РИА Новости.

«В результате прохождения опасных метеоявлений на территории города Бердска и 16 районов области было нарушено энергоснабжение в 137 населенных пунктах. Около 14 тысяч жилых домов с населением около 40 тысяч человек и 79 социально значимых объектов оказались отключены от электричества», — сказал Лебедев на оперативном совещании в областном правительстве.

Представитель МЧС также сообщил, что ветер повредил кровли 11 зданий, включая семь социально значимых объектов в шести районах области. Также были зафиксированы случаи падения деревьев. В двух районах временно прекратилось автобусное сообщение с десятью населенными пунктами из-за мокрого снега.

Глава областного минэнергетики и ЖКХ Денис Архипов добавил, что в результате сильных порывов ветра 19 ноября было зафиксировано 193 аварийных отключения электроснабжения. К настоящему времени остается шесть отключений, затрагивающих 383 абонента.

По данным мэра Новосибирска Анатолия Локтя, к 8:00 понедельника поступило 41 обращение в городскую службу экстренной помощи. В основном они связаны с упавшими деревьями и ветками. В городе произошло девять обрывов линий электропередачи и пять обрывов линий освещения. Четыре остановки также получили повреждения. Пострадавших нет. На данный момент электроснабжение восстановлено.

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