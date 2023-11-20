СК в Забайкалье начал проверку из-за сообщений об избиении младшеклассников

Сотрудники следственного управления СК России по Забайкальскому краю начали проверку после получения информации о нападении старшеклассников на младших учеников школы в поселке Могойтуй. Об этом пишет РИА Новости.

По данным, появившимся в социальных сетях, старшеклассники избивают и оскорбляют младших школьников на основе национальной принадлежности. Руководитель следственного управления Алексей Вольный назначил проведение предварительного расследования по данному факту.

Следователи планируют опросить всех участников инцидента, их родителей, а также руководство и преподавателей школы. По информации пресс-службы УМВД России по Забайкалью, вечером 19 ноября жительница поселка Могойтуй обратилась в полицию с заявлением о противоправных действиях несовершеннолетних в отношении ее сына и его друга, которые были также засняты на видео.

Полиция уже идентифицировала одного из подростков и провела с ним допрос. Расследование продолжается для выяснения всех участников инцидента.

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