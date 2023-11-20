На Камчатке ожидают волны высотой 8-10 метров

Пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю сообщила, что у берегов Камчатки до середины 21 ноября ожидаются волны высотой до 10 метров. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале управления.

Кроме того, с 10 до 12 часов по местному времени на северо-восточном побережье Камчатки ожидается размыв песчаных кос и затопление низменных участков в районе поселков Апука и Корф, в связи с чем действует штормовое предупреждение. При этом в период 11:00 — 17:00 по местному времени (2:00 — 8:00 по мск) на участке Октябрьский — Устьевое ожидается переливание песчаных кос морской водой и сильное волнение у побережья.

16 ноября авария, вызванная земляными работами, стала причиной нарушения связи на Чукотке и Камчатке, в результате чего был отключен интернет. По информации правительства Чукотского автономного округа, повреждение наземной части подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) произошло как на Камчатке, так и на Чукотке, это привело к частичной потере связи в обоих регионах.

Ранее МЧС предсказало девятиметровые волны у берегов Камчатки.