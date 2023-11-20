2023 год станет самым теплым на Земле за всю историю наблюдений

По информации научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, текущий год станет самым жарким в мире с момента начала метеонаблюдений. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал Вильфанд, это явление объясняется как антропогенными, так и природными факторами. Данные Всемирной метеорологической организации подтверждают, что ноябрь, декабрь и весь текущий год установят рекордно высокие температуры.

Вильфанд назвал два основных фактора, влияющих на это явление: увеличение концентрации газов, которые способствуют парниковому эффекту, и повышение температуры в Тихом океане.

Проведенный анализ показал, что концентрация климатически активных газов, таких как углекислый газ, оксид азота и метан, продолжает возрастать. Это представляет серьезную опасность в связи с сочетанием повышения температуры в экваториальной части Тихого океана, известного как Эль-Ниньо, который оказывает глобальное влияние на климат по всему миру.

Метеоролог также отмечает, что с большой вероятностью Эль-Ниньо будет продолжаться и весной 2024 года. Это говорит о том, что следующий год также не будет холодным.

До этого австралийские ученые-экологи из Университета Западного Сиднея изучили способность деревьев улавливать углекислый газ (CO2) из атмосферы с учетом новых знаний о физиологии растений. Они пришли к выводу, что леса обладают большим потенциалом для сдерживания парниковых выбросов, чем считалось раньше.

Ранее в ООН предупредили об учащении песчаных и пылевых бурь по всему миру.