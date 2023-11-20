Стало известно, жители каких регионов России больше всего не любят распродажи

Жители Черноземья оказались главными ненавистниками ноябрьских распродаж в России, а в Ставрополе, наоборот, к ним относятся благосклоннее всего. Это показало исследование Pro-Vision, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Исследование показало, что доверие к скидочным акциям маркетплейсов напрямую зависит от того, в каком регионе живет покупатель. Больше всего скептиков и противников распродаж оказалось в Тамбове — нелестными словами в адрес «черной пятницы» и других подобных акций отметились почти 13% горожан. Не сильно отстают жители Омска, Петрозаводска, Тольятти и Пскова — почти каждый десятый из них уверен, что маркетплейсы обманывают пользователей, а щедрые ноябрьские распродажи на самом деле не гарантируют выгодную покупку.

А вот в южных регионах и средней полосе России ситуация противоположна. Так, половина населения Ставрополя относится к распродажам позитивно и не видит в них ничего плохого. Заметное доверие к скидочным акциям в этом году также продемонстрировали жители Гуся-Хрустального, Кирова, Костромы и Ижевска.

Согласно результатам исследования, наиболее популярным маркетплейсом в сезон распродаж стал Ozon – его скидочные акции вызывали живой отклик пользователей соцсетей в среднем вдвое чаще, чем у ближайшего конкурента в лице «МегаМаркета».

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