Аналитики выяснили, сколько россияне в среднем за месяц ходят за продуктами

В среднем жители России посещают продуктовые офлайн-магазины 16 раз в месяц. А вторник и пятница оказались пиковыми днями для покупок продуктов в офлайне. Это показало исследование »Тинькофф Журнал», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Основная часть походов в магазин — 80,5% — заканчивается на первом магазине. Почти каждый пятый поход включает в себя покупки минимум в двух и более магазинах.

Во время 15% походов за продуктами заходят в два продовольственных магазина, 3,3% — в три, 1,2% — в четыре и более.

Пожилые люди ходят по магазинам примерно в полтора раза активнее, чем молодежь. Например, среди россиян в возрасте 61-70 лет доля походов с посещением двух и более торговых точек составляет 26%. А среди молодежи 21-30 лет — около 16-17%.

Люди чаще всего посещают несколько магазинов за раз в выходные: с 10:00 до 19:00 доля походов, которые включают в себя больше одного магазина, превышает 20%.

В будни больше времени на магазины тратят по вторникам и пятницам. Пик активности в будние дни приходится на период с 16:00 до 19:00. С 01:00 до 03:00 доля походов в два и более магазина выше, чем с 05:00 до 08:00. Можно предположить, что ранним утром перед работой люди, как правило, ограничиваются одним магазином.

Средняя ежемесячная сумма трат на продукты составила 8400 рублей на одного покупателя, а средний чек одного похода в январе — сентябре 2023 года — 525 рублей. Причем с пятницы по воскресенье такие траты выше: максимальный показатель, 610 рублей, — в субботу, а в пятницу и воскресенье — около 560 рублей.

Средний чек на покупки в одном магазине в сентябре 2023 года составил 426 рублей, на 4,4% меньше, чем год назад. Учитывая, что число транзакций растет, можно сказать, что покупатели стали чаще дробить единый чек на несколько покупок в разных маркетах. А также все чаще выбирают маркетплейсы, сервисы доставки готовой еды и продуктов питания вместо традиционных офлайн-магазинов.

Существенно выше среднего по стране чек на Северном Кавказе: в Чечне, Северной Осетии и Дагестане — от 550 рублей. Сопоставимую сумму за раз тратят в магазинах жители Москвы и отдаленных регионов: Магаданской и Мурманской областей, Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, а также в Пермском крае и Тыве средний чек не превышает 330 рублей.

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