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Стало известно, в каком регионе РФ разместят эвакуированных из Палестины россиян

В Калужской области разместят около 130 эвакуированных из Палестины россиян

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Калужской области разместят около 130 граждан России, которые вынужденно покинули территорию Палестины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«По решению Федерального штаба по работе с беженцами в ближайшее время к нам прибудет порядка 130 человек», — написал чиновник.

По его словам, беженцы будут жить в одном из пунктов временного размещения. Губернатор также дал поручение сотрудникам регионального правительства помочь им в этом вопросе.

19 ноября министерство иностранных дел России сообщило, что 558 россиян из 900 были эвакуированы из сектора Газа.

В ночь на 19 ноября 120 граждан и членов их семей прибыли на борту Ил-76 МЧС РФ в Москву. В министерстве подчеркнули, что это уже четвертая группа, доставленная в Домодедово спецбортом ведомства из Каира. Часть людей поселят в пунктах временного размещения в Подмосковье, другие планируют направиться к родственникам.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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