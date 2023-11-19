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Под Красноярском у больницы сорвало крышу из-за непогоды

Под Красноярском из-за непогоды сорвало крышу больницы

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Из-за непогоды под Красноярском у Сухобузимской районной больницы сорвало крышу. Об этом медучреждение сообщило в своем Telegram-канале.

«В районной больнице произошла чрезвычайная ситуация, сорвало порывами ветра крышу со здания стационара, повреждена крыша здания поликлиники», — сообщается в Telegram-канале.

Разбор завалов после произошедшего планируют начать, когда погодные условия улучшатся. В больнице призвали по возможности отказаться от посещения медицинского учреждения до того, как последствия ЧС будут устранены.

Работа больницы продолжится в плановом порядке. Экстренные службы продолжают функционировать.

До этого синоптики назвали регионы РФ, где в ближайшие дни ожидается опасная погода. В список вошли Белгородская, Воронежская, Новосибирская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Томская области, Краснодарский край, Красноярский край, Республики Крым и Хакасия.

Ранее самолет смог приземлиться в Красноярске лишь с четвертого раза из-за непогоды.

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