Жительница Улан-Удэ попала в больницу после удара от другой женщины

В Улан-Удэ ищут женщину, ударившую другую горожанку. Об этом сообщает Telegram-канал «Информ Полис».

По информации Telegram-канала, после удара в лицо от неизвестной женщины жительницу Улан-Удэ доставили в больницу. О том, какие травмы она получила, не сообщается.

Родственники пострадавшей россиянки занимаются поисками нападавшей. О том, что стало причиной конфликта, ничего не сообщается.

До этого в Магнитогорске граждане Китая устроили драку в спа-салоне из-за массажистки, услугами которой захотели воспользоваться одновременно несколько посетителей. Мужчины сломали стол и разбили посуду. В конфликт пришлось вмешаться сотрудникам охранной компании. Ущерб заведению в результате составил 15 тысяч рублей — эту сумму участники потасовки оплатили на месте.

Ранее посетители ночного клуба отказались платить по счету и устроили бой на мечах с сотрудниками.