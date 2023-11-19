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Финские пограничники начали переговоры с Россией о судьбе беженцев

«Фонтанка»: финские пограничники начали переговоры о беженцах на КПП «Вартиус»

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IMAGO/Hannu Huttu/Global Look Press

Стартовали переговоры финских пограничников с российскими коллегами о судьбе беженцев, прибывающих через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Вартиус», сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на местные СМИ.

Источник рассказал, что некоторые оказавшиеся на финской стороне 19 ноября люди, не подали прошение о предоставлении им убежища. Теперь сотрудники финской погранслужбы решают, как поступить с мигрантами.

Проезд через КПП закрыт. Уточняется, что накануне вечером, когда «Вартиус» впервые закрывали, ситуация на погранпункте была аналогичной.

До этого правительство страны приняло решение закрыть с 18 ноября четыре пункта из восьми на границе с Россией. В кабмине уточнили, что запрет вводится на три месяца — до 18 февраля 2024 года.

Правительство Финляндии заявляло, что может отменить решения о закрытии КПП на границе с Россией, если ситуация с угрозой общественному порядку или безопасности изменится.

Ранее сообщалось, что финские военные начали строить барьер на границе с Россией.

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