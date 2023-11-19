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В столичном университете РАНХиГС произошел пожар

На территории университета РАНХиГС в Москве загорелся строительный мусор

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Shutterstock

На территории Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) вспыхнул строительный мусор. Об этом сообщил заместитель главы управы района Тропарево-Никулино по вопросам ЖКХ Василий Полежаев, оставив соответствующий комментарий в Telegram-группе «Тропарево-Никулино».

«Возгорание строительного мусора», — пояснил он.

По информации замглавы районной управы, спасатели уже ликвидировали пожар. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

«Пострадавших нет», — отмечается в публикации.

Здание высшего учебного заведения расположено по адресу: проспект Вернадского, д. 84, к. 1, добавил Полежаев.

Незадолго до этого жители столицы заметили густой черный дым у станции московского метро «Юго-Западная».

Перед этим МЧС РФ сообщало, что в Свердловской области загорелась кровля гостиницы. Согласно данным ведомства, сотрудники и постояльцы самостоятельно эвакуировались. Никто не пострадал. Возгорание потушили.

Ранее школьница разработала систему обнаружения пожара и получила $25 тысяч.

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