В столичном университете РАНХиГС произошел пожар

На территории Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) вспыхнул строительный мусор. Об этом сообщил заместитель главы управы района Тропарево-Никулино по вопросам ЖКХ Василий Полежаев, оставив соответствующий комментарий в Telegram-группе «Тропарево-Никулино».

«Возгорание строительного мусора», — пояснил он.

По информации замглавы районной управы, спасатели уже ликвидировали пожар. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

«Пострадавших нет», — отмечается в публикации.

Здание высшего учебного заведения расположено по адресу: проспект Вернадского, д. 84, к. 1, добавил Полежаев.

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