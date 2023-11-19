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Самолет смог приземлиться в Красноярске лишь с четвертого раза из-за непогоды

Shot: самолет смог приземлиться в Красноярске лишь с четвертой попытки

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Shutterstock

Самолет из Тюмени смог приземлиться в Красноярске лишь с четвертой попытки из-за непогоды. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, самолет авиакомпании «Россия», летевший из Тюмени, не сразу смог сесть в Красноярске из-за сильного ветра. Воздушное судно более получаса кружило в районе аэропорта и совершило три безуспешные попытки приземления. Четвертая попытка увенчалась успехом.

До этого режим чрезвычайной ситуации из-за погоды объявили в Новокузнецке. В городе повреждено 45 объектов социальной инфраструктуры, 47 кровель многоквартирных домов и 30 автомобилей. Также оказалось повалено более 200 деревьев. Занятия первой смены в школах отменены, работа детских садов приостановлена.

Ранее синоптики назвали 15 регионов РФ, где в ближайшие дни ожидается опасная погода.

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