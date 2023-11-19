Губернатор Алтайского края презентовал достижения региона на выставке «Россия»

Алтайский край имеет развитый агропромышленный комплекс и играет одну из ведущих ролей в обеспечении продовольственной безопасности России за счет самой большой в стране площади пашни, использования научных подходов, технологического перевооружения предприятий сельского хозяйства, а также пищевой индустрии. Об этом, презентуя регион на выставке-форуме «Россия», рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Нам есть, что показать на своей экспозиции и есть, что чем удивить», — заявил глава региона.

Он отметил, что — это место, где создают неповторимый мир, который открывается каждому, кто побывал здесь.

Природные богатства Алтая — бескрайние поля, предгорья и алтайские горы, тысячи пресных, соленых и щелочных озер, уникальные ленточные боры — требуют постоянной заботы и внимания.

«Чтобы сохранить их для будущих поколений, мы проводим большую работу. Например, 3 года назад по решению президента нашей страны мы создали национальный природный парк «Салаир», реликтовые растения которого пережили не одну историческую эпоху», — сказал Виктор Томенко.

Он также подчеркнул, что Алтайский край является популярным регионом для путешествий, через его территорию проходят транспортные потоки в разные регионы России, а также в страны Азии.

«Алтайский край участвует во всех национальных проектах, инициированных президентом России. За 6 лет на их реализацию направлено почти 100 млрд рублей. Это улучшение инфраструктуры, создание новых рабочих мест, благоустройство, адресная поддержка жителей», — добавил Томенко.

Расширение Чуйского тракта губернатор назвал одним из главных инфраструктурных проектов России, поддержанных президентом страны.

«Трасса имеет огромное значение для развития туризма и внешних торговых связей со странами Азии. Сеть автомобильных дорог Алтайского края — порядка 55 тыс. километров — является самой протяженной в России. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» за 6 лет в крае обновили почти 2 тыс. км трасс», — пояснил Томенко.

Также он сообщил, что в крае инициированы аграрные мегапроекты, позволяющие в разы увеличить производство мясной и молочной продукции. Только по линии животноводства реализуются 15 крупных инвестпроектов на 32 млрд рублей.

«В рамках импортозамещения и укрепления технологического суверенитета России предприятия края наращивают поставки продукции, не имеющей отечественных аналогов, в том числе шин, двигателей, сельхозтехники, кокса для производства стали, железнодорожных вагонов и других видов продукции», — рассказал глава региона.

Международная выставка-форум «Россия» продлится на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.