Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жительница Новокузнецка стала свидетельницей гибели людей в автомобиле из-за упавшего дерева

Погибшие из-за падения дерева на автомобиль в Новокузнецке ехали на похороны

В автомобиле, на который обрушилось дерево из-за урагана в Новокузнецке, находилось четыре человека. Об этом «Газете.Ru» рассказала Татьяна — жительница дома на Горьковской улице, где произошла трагедия. По ее словам, пассажиры автомобиля ехали на похороны.

«Мы видели это в окно. Потом зашел полицейский, я скидывала ему видео момента падения. И он нам сказал, что двое мертвы, а двоих увезли на «скорой». Люди ехали на похороны. Это вот все, что мы знаем», — рассказала женщина.

Татьяна добавила, что из-за стихии в городе много поваленных деревьев, а в некоторых районах отсутствуют свет и отопление.

«Очень много поваленных деревьев. Мы не выходим на улицу. Сейчас уже ветер тише. В некоторых районах нет ни воды, ни света. В нашем районе нет только холодной воды», — объяснила она.

Дерево упало на автомобиль в Новокузнецке, где из-за урагана объявлен режим ЧС. Судя по кадрам, водитель машины притормозил прямо под поврежденным деревом. Погибли 58-летний мужчина и 60-летняя женщина. Вместе с ними в салоне были 71-летняя женщина и 72-летний мужчина, их увезли в больницу с телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело о халатности.

По последним данным, в Новокузнецке из-за стихии повреждено 45 объектов социальной инфраструктуры, 47 кровель многоквартирных домов и 30 автомобилей. Также из-за непогоды повалено более 200 деревьев. Занятия первой смены в школах отменены, работа детских садов приостановлена.

Ранее россиянку придавило огромной вывеской возле торгового центра в Новокузнецке.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий