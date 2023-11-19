Жительница Новокузнецка стала свидетельницей гибели людей в автомобиле из-за упавшего дерева

В автомобиле, на который обрушилось дерево из-за урагана в Новокузнецке, находилось четыре человека. Об этом «Газете.Ru» рассказала Татьяна — жительница дома на Горьковской улице, где произошла трагедия. По ее словам, пассажиры автомобиля ехали на похороны.

«Мы видели это в окно. Потом зашел полицейский, я скидывала ему видео момента падения. И он нам сказал, что двое мертвы, а двоих увезли на «скорой». Люди ехали на похороны. Это вот все, что мы знаем», — рассказала женщина.

Татьяна добавила, что из-за стихии в городе много поваленных деревьев, а в некоторых районах отсутствуют свет и отопление.

«Очень много поваленных деревьев. Мы не выходим на улицу. Сейчас уже ветер тише. В некоторых районах нет ни воды, ни света. В нашем районе нет только холодной воды», — объяснила она.

Дерево упало на автомобиль в Новокузнецке, где из-за урагана объявлен режим ЧС. Судя по кадрам, водитель машины притормозил прямо под поврежденным деревом. Погибли 58-летний мужчина и 60-летняя женщина. Вместе с ними в салоне были 71-летняя женщина и 72-летний мужчина, их увезли в больницу с телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело о халатности.

По последним данным, в Новокузнецке из-за стихии повреждено 45 объектов социальной инфраструктуры, 47 кровель многоквартирных домов и 30 автомобилей. Также из-за непогоды повалено более 200 деревьев. Занятия первой смены в школах отменены, работа детских садов приостановлена.

Ранее россиянку придавило огромной вывеской возле торгового центра в Новокузнецке.