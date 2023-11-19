Московский жилой комплекс комфорт-класса затопило горячей водой

В Москве затопило горячей водой 19 этажей жилого комплекса комфорт-класса. Об этом сообщает Telegram-канал »Подъем».

По информации издания, инцидент произошел в ЖК «КутузовGRAD II». В одном из жилых домов сорвало кран отопления на уровне 25 этажа. По данным управляющей компании «Атмосфера уюта», в результате произошедшего никто не пострадал, передает «Подъем». Последствия инцидента на текущий момент устраняются.

Жители жилого комплекса рассказали, что за полчаса горячая вода залила 19 этажей в четвертом подъезде дома. После этого произошло отключение лифтов.

«На 25-м и 24-м этажах просто хамам», — рассказали жители, передает «Подъем».

По словам жильцов, такие прорывы в жилом комплексе уже происходили ранее. Собственники квартир намерены обратиться в Следственный комитет.

Ранее из-за обрушения труб в столичном ЖК пострадали 14 автомобилей.