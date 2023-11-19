В Томске 10-летний мальчик заковал старших сестер в наручники, пока родителей не было дома

Сотрудники Томской поисково-спасательной службы помогли разобраться с последствиями детских игр и освободили от наручников двух подростков. Об этом сообщает пресс-служба спасательной службы в Telegram-канале.

Сообщение в ведомство поступило от Единой службы спасения, как выяснилось трое детей были дома одни. 10-летний мальчик играл со своими сестрами-подростками и заковал их в наручники, ключей от них не оказалось.

Спасатели аккуратно сняли наручники с девушек с помощью электроинструмента, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее в детском саду спасатели с ножовкой помогли ребенку выбраться из игрушечной кухни.