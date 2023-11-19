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В Томске 10-летний мальчик заковал старших сестер в наручники, пока родителей не было дома

В Томске младший брат заковал сестер в наручники

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«Спасатели Томска ОГБУ«ТО ПСС»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Спасатели Томска ОГБУ«ТО ПСС»

Сотрудники Томской поисково-спасательной службы помогли разобраться с последствиями детских игр и освободили от наручников двух подростков. Об этом сообщает пресс-служба спасательной службы в Telegram-канале.

Сообщение в ведомство поступило от Единой службы спасения, как выяснилось трое детей были дома одни. 10-летний мальчик играл со своими сестрами-подростками и заковал их в наручники, ключей от них не оказалось.

Спасатели аккуратно сняли наручники с девушек с помощью электроинструмента, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее в детском саду спасатели с ножовкой помогли ребенку выбраться из игрушечной кухни.

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