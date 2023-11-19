Трое подростков с перцовым баллончиком напали на грузчика в Петербурге

В центре Петербурга трое школьников распылили перцовый баллончик в лицо грузчику во время конфликта, мужчине потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на Лиговском проспекте возле магазина «Дикси», трое подростков устроили ссору с грузчиком, в ходе конфликта один из них распылил в лицо мужчине перцовый баллончик.

Медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте, от госпитализации он отказался. Нападавших удалось быстро разыскать, по подозрению в нападении задержаны ученик седьмого класса частной школы, восьмиклассник и 16-летний девятиклассник.

После опроса всех троих передали законным представителям под обязательство о явке, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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