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Трое подростков с перцовым баллончиком напали на грузчика в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге подростки напали на грузчика с перцовым баллончиком

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Shutterstock

В центре Петербурга трое школьников распылили перцовый баллончик в лицо грузчику во время конфликта, мужчине потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на Лиговском проспекте возле магазина «Дикси», трое подростков устроили ссору с грузчиком, в ходе конфликта один из них распылил в лицо мужчине перцовый баллончик.

Медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте, от госпитализации он отказался. Нападавших удалось быстро разыскать, по подозрению в нападении задержаны ученик седьмого класса частной школы, восьмиклассник и 16-летний девятиклассник.

После опроса всех троих передали законным представителям под обязательство о явке, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее российский подросток избил чайником дедушку и швырнул кота о стену.

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