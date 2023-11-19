В МГУ спрогнозировали «хороший снегопад» в Москве

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов спрогнозировал «хороший снегопад» в Москве в понедельник. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Кислова, осадки в столице ожидаются из-за прохождения циклона.

«В ближайший понедельник будет хороший снегопад, а поскольку температура отрицательная, то значит он и ляжет. Это вполне реально: выходит южный циклон, этот южный циклон обычно несет теплый воздух сравнительно водяного пара, выпадет он в виде снега, Москву немножко зацепит», — пояснил Кислов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупреждал об опасных метеоусловиях в 15 регионах России.

По его словам, осадки, шквалистый ветер и грозы ожидаются в Белгородской, Воронежской, Новосибирской и Томской областях, в Краснодарском крае и Крыму.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.