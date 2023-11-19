Украина выделяет из бюджета около $58 тыс. в час на содержание офиса украинского президента Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Интересно, знают ли украинцы, во сколько им обходится содержание Зеленского и его подельников из «Квартала-95» <...>. Каждый час Украина тратит 2,1 млн гривен (почти $58 тыс.) на главных коррупционеров страны, которые довели государство до того плачевного состояния, в котором оно находится сегодня», — написал Азаров.

При таких колоссальных тратах на ОП лишать стипендий украинских студентов за рубежом — кощунственно, считает экс-премьер Украины.

О том, что находящимся за границей студентам могут урезать выплаты в пользу тех, кто находится на Украине, заявлял замминистра образования страны Михаил Винницкий. По его словам, выехавшие с Украины учащиеся могут продолжить учебу, но «вопрос стипендиального обеспечения им, видимо, будет перекрыт», пишет украинское издание «Страна.ua».

Ранее Николай Азаров не исключил переноса сроков переговоров по вступлению Киева в ЕС.