Россиянин дважды пробрался в квартиру, надкусил штрудель и украл 150 тыс. рублей

В подмосковном Красногорске задержал мужчину, который дважды за два месяца ограбил квартиру и сам явился в полицию с повинной. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

52-летний мужчина собирал бутылки во дворе одного из домов в Красногорске и обратил внимание, что в одной из квартир на втором этаже не горит свет. Напильником он отпилил защелку балконной двери и пробрался в помещение, добычей вора стали ювелирные украшения и 50 рублей наличными.

Перед тем как скрыться с украденным, вор обнаружил в холодильнике яблочный штрудель, не удержался и надкусил его. Через два месяца злоумышленник решил снова ограбить эту же квартиру, мужчина проник в дом, на этот раз его добычей стали 150 тысяч рублей.

Спустя некоторое время вор сам явился в полицию и признался в содеянном, полицейским он рассказал, что награбленное прятал в тайниках, которые сделал в разных районах города, а ювелирные украшения сдавал в ломбард.

Ранее мужчина украл десятки iPhone, чтобы купить машину.