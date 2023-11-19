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Мужчина напал на ребенка на детской площадке и пытался затащить в кусты

В Краснодарском крае мужчина пытался похитить девочку с детской площадки

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Shutterstock

В Кореновске женщина отбила ребенка от напавшего на нее мужчины, сосед пытался затащить девочку в кусты с детской площадки. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел в Кореновске во дворах жилых домов по улице Розы Люксембург. Несколько детей играли на детской площадке, когда к ним неожиданно подбежал мужчина, схватил одну из девочек и потащил в кусты.

Крики ребенка услышала соседка, женщина выбежала на улицу и смогла отобрать у злоумышленника напуганного ребенка. Очевидцы вызвали полицию, 34-летнего местного жителя удалось задержать.

По словам соседей, мужчина недавно переехал в Кореновск, у него имеется психическое заболевание. По факту нападения на ребенка проводится проверка.

Ранее в Тюмени неизвестный силой пытался посадить в машину 10-летнего мальчика.

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