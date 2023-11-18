В Берлине состоялся пропалестинский марш с 4 тысячами участников

Около четырех тысяч человек в Берлине вышли на акцию в поддержку Палестины. Об этом сообщил немецкий журнал Focus.

По данным издания, шествие стартовало днем близ главного вокзала столицы и завершилось в районе Тиргартен. В руках у протестующих были флаги Палестины. Демонстранты выражали поддержку населению сектора Газа, но дистанцировались от террора ХАМАС.

Аналогичный протест прошел в районе Кройцберг. Демонстранты с пропалестинскими позициями выступили против запрета Рабочей партии Курдистана (РПК), действующего в Германии с 1993 года. Они подвергли критике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который приехал в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Накануне в центре Берлина произошли столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией. На Потсдамской площади собралось около тысячи человек. Митингующие развернули флаги Палестины. Они выкрикивали антиизраильские лозунги и скандировали «Аллах акбар».

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