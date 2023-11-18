Две пары заключили свадебный союз в День Красноярского края на выставке «Россия»

В День Красноярского края, 18 ноября, на международной выставке-форуме «Россия» состоялись сразу две свадьбы, сообщает пресс-служба выставки.

Узами брака сочетались представители долганов и эвенков — коренного населения края.

Бракосочетание Марии Спиридоновой и Алексея Чуприна прошло с соблюдением всех особенностей брачного обряда долганов — малочисленного коренного населения полуострова Таймыр. Жених и невеста предстали перед зрителями в национальных одеяниях и в окружении традиционной северной атрибутики.

«Это было обоюдное решение зарегистрировать наш брак здесь, это был такой счастливый шанс приехать на форум «Россия», мы очень волновались, и мы действительно очень счастливы», — сказала невеста.

Также председатель заксобрания Красноярского края Алексей Додатко поздравил с торжественной регистрацией брака представителей эвенков — Фаину Михайлову и Юрия Тюкпиекова.

«Конечно, история каждой новой семьи уникальна, но в вашей биографии появляется что-то особенное, потому что пройденный вами путь к созданию семьи завершился так далеко — в центре нашей страны, на выставке «Россия», где сосредоточено то лучшее, что есть в нашем Отечестве», — сказал он.

Гостям выставки продемонстрировали обряд сватовства эвенков под названием «Курум». Кроме того, посетители узнали о других свадебных обрядах эвенков — например, о том, как у представителей этого народа определяется размер калыма. После регистрации брака участники церемонии устроили традиционные национальные соревнования.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.