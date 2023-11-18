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Под Тюменью при массовом столкновении машин пострадали три человека

В Тюменской области при ДТП пострадали три человека, двое из которых дети

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Госавтоинспекция Тюменской области/VK

В Тюменской области троих человек госпитализировали после массовой аварии. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на 305-м километре автодороги ЕкатеринбургТюмень. Машина марки Nissan въехала в Mitsubishi, который стоял на полосе для разворота. После этого Mitsubishi отбросило на другую иномарку, а первого участника ДТП – на «КамАЗ». Затем Nissan въехал в еще один «КамАЗ».

В результате пострадал водитель Nissan и двое детей, которые находились в салоне. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

В госавтоинспекции порекомендовали владельцам машин снизить скорость на этом участке дороги и быть внимательнее.

Ранее в Иркутске двое маленьких детей пострадали в ДТП с грузовиком.

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