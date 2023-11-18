Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Крыму пробурили 7-километровый гидротоннель под горой

Под горой Ай-Петри в Крыму пробурили 7-километровый гидротоннель

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

В Крыму под горой Ай-Петри пробурен новый семикилометровый тоннель для подачи воды из водохранилищ с северной стороны полуострова в Ялту. Об этом сообщает РИА Новости.

Смычка с южной готовой частью произошла на этой неделе, заявил заместитель генерального директора компании-подрядчика строительства тоннеля ООО «ПРиСС» Андрей Булыгин.

«Физически тоннель готов», — сказал он.

Проект по созданию гидротоннеля был начат еще в 80-е годы, но затем заморожен. На его осуществление в рамках федерального целевого проекта развития Крыма было выделено порядка 9 млрд рублей.

Общая протяженность тоннеля составляет 7,2 километра, диаметр — 3,5 метра, уклон — 1 миллиметр на метр длины. Вода будет самотеком подаваться по нему из водохранилища «Счастливое-2«с северной стороны горной гряды на очистные сооружения Ялты. Мощность оценивается в 100 тысяч кубометров в сутки.

Полностью работы должны завершить в апреле 2024 года.

3 ноября стало известно, что запасы воды в водохранилищах Крыма снизились из-за засушливой погоды в октябре на 13 млн кубометров.

Ранее сообщалось, что в Крыму планируют ввести налоговые льготы для турбизнеса.

Все новости на тему:
Крым
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий