В Приморье девять населенных пунктов оказались отрезаны от транспорта

Обильные осадки отрезали от транспортного сообщения девять населенных пунктов в Тернейском округе Приморья. Об сообщаетcя в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно сообщению ведомства, из-за обильных осадков на территории Тернейского округа произошел подъем уровня воды в реке Серебрянка. Из-за переливов на трех участках автодорог краевого значения отрезаны населенные пункты Малая Кема, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Самарга, Агзу и Перетычеха.

В ГУ МЧС РФ указали, что из-за разлива реки затопило восемь придомовых участков в поселке Терней. Работы по восстановлению проездов запланированы после спада уровня воды.

До этого Минтранс Приморья сообщал, что на фоне непогоды в регионе отменили внутрикраевые авиарейсы в поселки Кавалерово и Пластун. Из-за непогоды были отменены несколько автобусных рейсов

Начальник управления по делам ГО и ЧС Невельского района Андрей Семин сообщал, что на дороге Невельск — Холмск произошел сход грязевых масс из-за проходящего по югу Сахалина циклона.

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