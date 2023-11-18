Домашний кот дал отпор медведю в Сочи

На Красной Поляне в Сочи домашний кот не побоялся дикого медведя и прогнал его с участка хозяев. Конфликт кота и лесного хищника попал на видео.

Инцидент произошел на одном из частных подворий в Красной Поляне и попал на записи камер видеонаблюдения, установленных на крыльце дома. Медведь пробрался на участок ночью, отпор ему дал домашний кот.

На кадрах ролика, который распространился в сети, отважный домашний любимец налетает на медведя и шипит, дикий зверь, испугавшись атаки кота, предпочел сбежать и ушел искать пропитание в другом месте.

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