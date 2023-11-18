Один из самых известных киллеров 90-х вышел на свободу

Один из самых известных киллеров 90-х Александр Пустовалов был освобожден из колонии строгого режима в поселке Монино. Об этом сообщают РИА Новости.

Киллеру, известному как Саша Солдат, выносили приговор три раза. В результате он получил 24 года заключения. Пустовалов отбывал наказание во Владимирском централе, а после — в ИК-9 в Тверской области. Уточняется, что во время содержания под стражей с 2017 года он работал сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей.

Отмечается, что Пустовалов будет под контролем правоохранителей еще три года, два раза в месяц мужчина должен отмечаться в полиции. Кроме того, ему запрещено выезжать из города, в котором он проживает, а также выходить на улицу ночью.

Пустовалов был морпехом и после армии хотел служить в ОМОНе, однако в начале 90-х попал в Ореховскую преступную группировку. Он был задержан в 1999 году. По версии следствия, Пустовалов отнял жизнь у около 30 человек, включая сотрудников правоохранительных органов.

14 ноября стало известно, что фигурант дела о расправе над журналисткой Анной Политковской Сергей Хаджикурбанов в конце 2022 года отправился из колонии на спецоперацию. Осужденный получил помилование, дослужился до должности командира батальона разведки и продолжает воевать. По делу Политковской Хаджикурбанов был осужден на 20 лет и должен был выйти только в 2034 году.

Ранее в Греции освободили приговоренную к пожизненному сроку террористку.