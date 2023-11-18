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Медведица с медвежатами едва не растерзала девушку во время пробежки в горах

Daily Mail: в США мужчина спас девушку от нападения медведя

В Калифорнии девушка столкнулась с медведями во время пробежки в горах, ее спас другой бегун, мужчина смог отпугнуть зверей. Об этом сообщает Daily Mail.

Американка Лора Голд совершала утреннюю пробежку на пешеходной тропе в Сьерра-Мадре, когда неожиданно столкнулась с медведицей и двумя медвежатами.

Хищники вели себя агрессивно и стали преследовать женщину, все попытки отпугнуть зверей громкими криками не увенчались успехом. Отважная американка смогла снять диких зверей на видео. На кадрах ролика, который она опубликовала в сети, видно, как медведица проявляет агрессию и встает на задние лапы перед бегуньей.

Девушку спас другой бегун, вместе они смогли спуститься с горы по другой тропинке и скрыться от преследования опасных хищников.

Ранее в США медведь съел все конфеты, оставленные на крыльце дома.

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