МВД разыскивает экс-замминистра финансов Алексашенко

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего заместитель министра финансов Сергея Алексашенко (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД.

«Алексашенко Сергей Владимирович разыскивается по статье УК», — написано в анкете розыска.

По какой именно статье разыскивается Алексашенко — не уточняется.

До этого председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев направил обращение в Генпрокуратуру России в связи с антироссийской деятельностью экономистов Сергея Гуриева (признан в РФ иностранным агентом) и Сергея Алексашенко.

По мнению парламентария, в действиях экономистов и других граждан России, работающих в группе, могут быть усмотрены признаки преступлений по статьям Уголовного кодекса — утверждается, что экономисты участвовали в разработке санкционных мер против России.

Ранее экс-замминистра финансов Сергей Алексашенко заявил, что санкции могут отбросить Россию в позднесоветский период.