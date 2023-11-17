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Курьерам удалось спасти 7 млн рублей при ограблении в Москве

ТАСС: курьерам удалось спасти 7 млн рублей при ограблении в Москве

Курьерам удалось спасти 7 млн рублей при вооруженном ограблении на Пресненском валу в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, грабители не смогли унести деньги, поскольку они выпали из порвавшейся сумки с обналиченными из банкоматов средствами банка.

Также сообщается о ранении одного из курьеров. Грабители были вооружены, по предварительным данным, травматическим пистолетом. Пострадавший в госпитализации не нуждается.

До этого РИА Новости писало, что группа преступников ограбила банк в центре Москвы на 300 млн рублей. По данным Telegram-канала 112, преступники передвигались на автомобиле марки Mercedes.

7 ноября неизвестный сорвал сумку с плеча пожилой женщины, стоявшей на остановке в Севастополе, но его задержали двое спортсменов-борцов, которые передали преступника сотрудникам органов внутренних дел.

Ранее подростки ограбили тату-студию в Екатеринбурге.

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