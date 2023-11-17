Всероссийская акция «Казачий диктант» пройдет в четвертый раз

Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант» пройдет с 1 по 3 декабря. Принять в ней участие может любой желающий старше восьми лет, независимо от принадлежности к казачеству и гражданства. Формат диктанта — очно-заочный, сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

Правильность ответов будут оценивать по 100-балльной системе. По итогам акции все ее участники получат электронные сертификаты.

По словам всероссийского атамана, депутат Госдумы Николая Долуды, «Казачий диктант» становится всенародно любимой акцией.

Он уверен, что интерес вызывает не только историческое прошлое казачества, его культура, но и та жизнь, которой казаки России живут сегодня, выполняя поставленные президентом страны задачи.

«Сегодня востребованы традиции, которые казаки чтут, воспитывая подрастающее поколение в духе любви к Родине и готовности ее защищать, — убежден Николай Долуда.

Участие в конкурсе является бесплатным. Задания диктанта состоят из 20 вопросов, с выбором одного правильного ответа. За каждый верный ответ участник получает 5 баллов. Максимальная сумма баллов за диктант — 100.

Участники акции выполняют задания самостоятельно, без использования справочной и иной литературы и средств связи.

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Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант» будет проходить в четвертый раз. В 2020 году в ней приняли участие более 125 тыс. человек, в 2021 году — более 167 тыс., в 2022 году — около 280 тыс. К акции присоединились представители стран ближнего и дальнего зарубежья, а также жители новых регионов РФ.