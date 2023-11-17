«Прогнозы осторожны»: под Воронежем неизвестный прострелил позвоночник бродячей собаке

В Россоши обнаружили уличного пса с пулями в бедре и позвоночнике. Об этом сообщается в группе местных зооактивистов «Добротворить» во «ВКонтакте».

Известно, что пострадавшая собака жила возле лицея №4 и часто играла с детьми. Сначала зоозащитники решили, что ее сбил автомобиль, но рентгенолог понял, что в животное стреляли. После этого псу провели операцию по извлечению пули из позвоночника.

«Прогнозы осторожны, пуля сильно повредила спинной мозг, но мы не теряем надежду и верим, что Бобик справится и будет ходить. Чувствительность в лапах сохранена», — отметили волонтеры.

Вторая пуля все еще остается в бедре Боба, его состояние пока не стабильно.

По некоторым данным, на улице, где был найден подстреленный пес, живет неизвестный, который занимается отстрелом местных кошек.

«Собака, очевидно, стала жертвой этого некто», — предположили активисты.

В пресс-службе УМВД по Воронежской области сообщили, что в связи с этими инцидентами в полицию заявлений не поступало.

Ранее в Перми волонтеры спасли пса, которого уехавшие хозяева оставили на уличной цепи.