В Сочи самка леопарда отказалась от своего детеныша, родившегося в неволе

Самка леопарда отказалась от детеныша, родившегося в неволе, и заставила человека взять его под свою опеку. Об этом сообщается в Telegram-канале Сочинского нацпарка.

Летом леопардица Олимпия родила котенка, которого сотрудники «Центра восстановления леопарда на Кавказе» назвали Умкой. Сейчас он весит уже 10 килограммов, при этом его мать перестала заботиться о нем вскоре после родов. Тогда Умку стали выкармливать искусственно.

«Малыша кормили специальной молочной смесью четыре раза в сутки, а потом постепенно начали вводить в рацион мясо», — говорится в посте.

В результате котенок стал совсем ручным и теперь легко идет на контакт с сотрудниками центра. Поэтому, как отмечается, даже повзрослев, он не сможет выжить в дикой природе.

Как пишет издание SOCHI1.RU, какое-то время назад его мать, Олимпия, не желавшая покидать центр, сама повредила себе лапу, которую в итоге пришлось ампутировать. Так хищница осталась жить в вольере и рожать потомство. Сейчас она, как уверяют сотрудники центра, прекрасно себя чувствует, самостоятельно охотится и лазает по деревьям.

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