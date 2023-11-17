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Перевозчики в Коми отказались от использования символики в поддержку СВО

Глава Коми сообщил об отказе местных перевозчиков от символики в поддержку СВО

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Губернатор Республики Коми Владимир Уйба заявил в Telegram-канале, что дал указание всем государственным структурам повесить надписи в поддержку проведения военной операции на Украине, однако местные перевозчики отказались это делать.

«Спрашиваю, почему? Отвечают: «А вдруг кто-нибудь стекло разобьет!» Значит, парни там гибнут, а мы боимся, что нам стекло разобьют», — написал Уйба.

Глава региона отметил, что у многих военнослужащих, которые возвращаются в Коми с фронта, возникают к нему вопросы, почему в республике нет ни одного баннера с местными «защитниками Отечества». Как указал Уйба, бизнес отказывается размещать такие баннеры. По его словам, власти региона попросили одного из предпринимателей повесить хотя бы один плакат. В итоге он разместил баннер на одной из улиц за две тысячи рублей в сутки на 20 дней, и после истечения срока сразу его снял. По мнению Уйбы, этот рекламодатель «не патриот и не гражданин России».

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила списать долги участников специальной военной операции (СВО), замороженные на время участия в операции.

В октябре представители «Бессмертного полка» рассказали о проектах по поддержке бойцов СВО. Общественники обсудили вопросы адаптации участников СВО к мирной жизни.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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