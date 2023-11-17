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После драки на московской стройке в отдел полиции доставили 139 человек

В Москве после драки на стройке задержали 139 человек

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Global Look Press

В Москве после драки на стройке задержали и доставили в отдел полиции 139 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы столичного главка полиции Владимира Васенина.

«Предварительно установлено, что между рабочими возник бытовой конфликт, переросший в потасовку, в результате которой двое участников конфликта обратились за медицинской помощью», — рассказал собеседник агентства.

Сообщается также, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве. Из 139 задержанных 76 человек стали фигурантами административных протоколов о мелком хулиганстве.

До этого в Москве после массовой драки с подростками из движения «Редан» на парковке возбудили уголовное дело. Троих участников инцидента задержали — с ними проводятся следственные действия.

Ранее россиянин упал с третьего этажа между эскалаторами в ходе драки в торговом центре.

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