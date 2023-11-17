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Свой арест обжаловали 27 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

В Махачкале 27 участников беспорядков в аэропорту обжаловали свой арест

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Количество обжаловавших свой арест участников беспорядков в аэропорту Махачкалы достигло 27 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

По информации агентства, на текущий момент суд успел рассмотреть 23 материала. Все они в результате оставлены в силе.

До этого сообщалось о 17 участниках беспорядков, которые обжаловали меру пресечения. Все они заключены под стражу на срок около двух месяцев.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле — из них задержали около двухсот.

Ранее в СК назвали примерную сумму ущерба от массовых беспорядков в Махачкале.

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