Свой арест обжаловали 27 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Количество обжаловавших свой арест участников беспорядков в аэропорту Махачкалы достигло 27 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

По информации агентства, на текущий момент суд успел рассмотреть 23 материала. Все они в результате оставлены в силе.

До этого сообщалось о 17 участниках беспорядков, которые обжаловали меру пресечения. Все они заключены под стражу на срок около двух месяцев.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле — из них задержали около двухсот.

Ранее в СК назвали примерную сумму ущерба от массовых беспорядков в Махачкале.