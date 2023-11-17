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В Госдуме призвали приравнять гадалок к предпринимателям и наказать за мошенничество

Депутат Николаев: гадалок и колдунов нужно наказывать как мошенников

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Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

В России нужно рассматривать деятельность гадалок и колдунов как предпринимательство, считает депутат Госдумы Николай Николаев. В этом случае их можно будет наказывать за мошенничество, так как люди, которые отдают им свои деньги, не получают результат, заявил он в пресс-центре НСН.

«Гадание на кофейной гуще, гадание по картам – это личное дело каждого. Другое дело, когда с помощью этой деятельности отбирают деньги у тех, кто в это поверил, – отметил депутат. – Это нужно рассматривать как предпринимательскую деятельность, которая может быть мошеннической».

Услуги и обещания магов клиентам не имеют под собой никакого основания и являются «чистой воды мошенничеством», подчеркнул он. Чтобы наказать за это, в соответствующее законодательство даже не придется вносить никаких изменений, заключил он.

Ранее сообщалось о намерениях депутатов подготовить законопроект о запрете деятельности магов. Кроме того, в Госдуме призвали ввести запрет на рекламу и деятельности экстрасенсов и ведьм.

Прокуратура Московской области ранее проверила деятельность «Международного университета магии и колдовства», после которой обязала заведение вывесить на своем сайте предупреждение, что оказываемые в нем услуги не являются образовательными.

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