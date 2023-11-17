Победительнице конкурса на звание лучшего участкового подарят УАЗ «Патриот»

Сотрудница полиции из Калужской области Юлия Андреева стала победителем в конкурсе «Народный участковый — 2023», в котором участвовали полицейские со всей России. О том, какие призы получила участковая, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Юлии досрочно присвоено очередное звание — подполковник полиции. За победу в конкурсе она получит внедорожник УАЗ «Патриот», — сообщил глава региона.

Шапша согласился с высокой оценкой руководителя МВД РФ Владимира Колокольцева, который сказал, что победители конкурса по праву заслужили доверие населения. Губернатор отметил, что получить такое доверие можно только ответственным трудом.

Также Шапша поздравил ветеранов и всех участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником: 17 ноября исполнилось ровно 100 лет со дня основания службы.

Второе место в конкурсе на звание лучшего участкового занял полицейский из ЯНАО, майор Муслим Адылгериев, а третье — участковый из Кировской области, капитан полиции Руслан Абдулаев.

Ранее стало известно, кто победил в конкурсе «Краса России».