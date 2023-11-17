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На двух воронежцев, запускавших фейерверки с крыши автобуса, завели дело

В Воронеже на мужчин, запускавших фейерверки с крыши автобуса, возбудили дело

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Global Look Press

Двое мужчин, которые запускали фейерверки с крыши автобуса в Воронеже, стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении двух жителей Новоусманского района», — сообщили в пресс-службе ведомства, передает агентство.

По информации следствия, инцидент произошел 15 ноября на проспекте Революции. Двое мужчин залезли на крышу автобуса и стали запускать фейерверки во время движения транспортного средства.

Хулиганов задержали. Им выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сообщается также, что 3 ноября эти же мужчины катались по Воронежу в ванне, прицепленной к автомобилю.

Ранее британец лишился глаза во время запуска фейерверка.

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