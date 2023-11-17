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Андрей Воробьев принял участие в съезде операторов капитального ремонта

Губернатор Воробьев: за три года в Подмосковье отремонтируют 4,5 тысячи домов

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Жители предпочитают комплексный ремонт жилья, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на VIII всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Красногорске.

«Мы видим в Подмосковье, что наиболее положительный отзыв у жителей возникает тогда, когда дом ремонтируем комплексно - и фасад, и подвал, и кровля, и подъезд, и лифт. За три года приведем в порядок более 4,5 тыс. домов», — отметил Воробьев.

Он добавил, что Московская область реализует программу капремонта жилья с 2014 года. По его словам, она самая масштабная в стране – и по охвату МКД, и по объемам реализации.

Глава региона отметил, что в Подмосковье также ведется работа по обновлению лифтов.

«Все, которые старше 25 лет, уже заменены. Всего в Московской области около 60 тыс. лифтов, с 2014-го обновили 12,8 тыс., в 2023-2025 годах планируется заменить еще более 1,1 тыс.», — добавил Воробьев.

Губернатор также напомнил о том, что в рамках капремонта в регионе все дома оснащают датчиками газазованности «ГазКонтроль».

Воробьев добавил, что всего на территории Московской области 57 тыс. многоквартирных домов, более 44 тыс. из которых включены в региональную программу капремонта.

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