Россиянин упал с высоты на автомобиль и пошел дальше

В Санкт-Петербурге мужчина упал на припаркованный у дома автомобиль, после чего отправился по своим делам. Фото и видео инцидента разместил паблик «Питер сегодня» во «ВКонтакте».

По сообщениям очевидцев, все случилось в Красносельском районе города. На кадрах, сделанных придомовой камерой, мужчина падает боком на крышу машины. После случившегося он встает и быстро удаляется в сторону от авто. О том, получил ли он какие-либо травмы, неизвестно. На крыше машины после падения осталась глубокая вмятина, повреждено лобовое стекло.

Ранее в Санкт-Петербурге у собаки случился приступ эпилепсии, ее уронили с крыши авто.