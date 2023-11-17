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Россиянин упал с высоты на автомобиль и пошел дальше

В Петербурге мужчина упал с высоты на автомобиль и пошел дальше

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Питер сегодня/VK

В Санкт-Петербурге мужчина упал на припаркованный у дома автомобиль, после чего отправился по своим делам. Фото и видео инцидента разместил паблик «Питер сегодня» во «ВКонтакте».

По сообщениям очевидцев, все случилось в Красносельском районе города. На кадрах, сделанных придомовой камерой, мужчина падает боком на крышу машины. После случившегося он встает и быстро удаляется в сторону от авто. О том, получил ли он какие-либо травмы, неизвестно. На крыше машины после падения осталась глубокая вмятина, повреждено лобовое стекло.

Ранее в Санкт-Петербурге у собаки случился приступ эпилепсии, ее уронили с крыши авто.

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