Белорусские пограничники задержали двух поляков, пересекавших границу на лодке

В Брестском районе Белоруссии пограничники задержали двух польских граждан, которые пытались пересечь границу на надувной лодке. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Ночью 16 ноября в Брестском районе пограничники выявили двух граждан Польши. Они незаконно пересекли границу в Беларусь на надувной лодке с мотором», — говорится в сообщении Госпогранкомитета Белоруссии.

Отмечается, что нарушителей границы задержали на берегу реки Буг.

Ранее председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что белорусские охотники будут принимать участие в народном ополчении со своим оружием. Шуневич указал, что они будут использовать для защиты родины свои навыки, оружие и экипировку. Он отметил, что у членов общества есть современная экипировка и различные оптические приборы, в том числе тепловизионные, которые позволяют решать задачи в рамках ополчения.

Председатель общества добавил, что на сегодняшний день в БООР состоят более 32 тыс. охотников и около 40 тыс. рыболовов.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.