В техникумах и колледжах Якутии откроют мастерские для подготовки рабочих кадров

В 12 профессиональных образовательных организациях Якутии в этом году появятся современные мастерские для подготовки кадров по ключевым компетенциям, сообщается на официальном информационном портале республики Саха.

Всего до конца 2025 года по президентской дальневосточной субсидии планируется открыть 46 таких мастерских.

В 2023 году в республике создадут 12 мастерских, в том числе впервые в арктических районах - в Арктическом колледже народов Севера в Черском и в отделениях центра подготовки рабочих кадров «Арктика» в Батагае, Жиганске и Тикси.

В поселке Батагай Верхоянского района обустроят две мастерские «Сетевое и системное администрирование» и «Управление бульдозером». Желающие смогут обучаться компьютерным технологиям, а также получить профессию машиниста бульдозера.

В селе Жиганск Жиганского района появятся две мастерские по направлениям креативной индустрии «Фотография», «Технология моды», где будут готовить фотографов, видеографов и дизайнеров одежды.

«Впервые центр «Арктика» получил федеральное финансирование на создание шести современных мастерских. Благодаря новым мастерским увеличится охват слушателей по различным образовательным программам, повысится качество обучения за счет проведения практических занятий на новейшем оборудовании», — рассказала директор центра подготовки рабочих кадров «Арктика» Мира Лебедева.

Также в Арктическом колледже народов Севера в Черском откроют мастерские «Обработка водных биоресурсов» и «Сельскохозяйственные биотехнологии».

«Новые мастерские позволят обучающимся колледжей осваивать профессиональные компетенции на высоком уровне, готовиться к чемпионатам профессионального мастерства, проводить промежуточную и государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, обеспечат качественную подготовку кадров для экономики региона», - отметила руководитель центра научного и инновационного развития профессионального образования ИРПО, координатор проекта Ольга Яковлева.

Всего до 2030 года в субъектах России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, откроют порядка 900 мастерских для подготовки кадров по ключевым компетенциям.