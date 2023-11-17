Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, правда ли хозяйственное мыло помогает справиться с высыпаниями

Врач Зарема Тен: польза хозяйственного мыла для кожи и волос – это миф

close
100%
Freepik.com

Многие россияне верят, что хозяйственное мыло полезно для кожи, заживляет ранки и мозоли, улучшает состояние волос и помогает при высыпаниях на лице. Однако все это миф – на самом деле оно подходит только для стирки и может навредить коже, заявила завотделением медицинской профилактики и общественного здоровья Видновской КБ, врач Зарема Тен.

«Дело в том, что кислотно-щелочной баланс кожи – 5,5. А хозяйственное мыло намного жестче. Его кислотно-щелочной баланс в среднем – 9-11. Из-за этого такое мыло сильно обезвоживает кожу. Это приводит к сухости и стянутости кожного покрова, высыпаниям и раннему старению», — объяснила доктор в беседе с Общественной Службой Новостей.

При умывании хозяйственным мылом на первый взгляд действительно кажется, что оно помогает бороться с высыпаниями, однако это происходит из-за высокой концентрации щелочи, добавила Тен. Оно дезинфицирует кожу и в краткосрочной перспективе помогает, но при длительном использовании приводит к снижению защитных функций кожи, что приведет к тому, что высыпаний станет намного больше, объяснила врач.

Кожу головы хозяйственное мыло тоже пересушивает, из-за чего будут страдать волосы, добавила эксперт.

Напомним, также врачи считают хозяйственное мыло опасным для интимной гигиены, так как оно может нарушить естественный баланс микрофлоры, вызвать аллергию и спровоцировать инфекционные заболевания.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий