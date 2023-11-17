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Для жителей новостроек в столичном регионе повысят качество цифровой инфраструктуры

МТС и MR Group займутся созданием цифровой инфраструктуры недвижимости

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Цифровая экосистема МТС и девелопер MR Group договорились о сотрудничестве в создании комплексной телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры на объектах застройщика в Московском регионе, сообщает пресс-служба компании.

Предполагается, что взаимодействие позволит запускать услуги связи и цифровые сервисы в жилых комплексах, на объектах офисной, торговой и индустриальной недвижимости девелопера к моменту их ввода в эксплуатацию.

Соглашением предусмотрено, что MR Group обеспечит условия для прокладки линий связи и размещения необходимого телеком- и ИТ-оборудования на этапе строительства зданий. В свою очередь, МТС применит indoor-решения для качественного покрытия мобильной связью и подведет волоконно-оптическую сеть GPON для организации фиксированного гигабитного интернета, сервисов домофонии, видеонаблюдения, мониторинга ЖКХ и умного дома.

Как отметил вице-президент -, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов, тренд на создание современной телекоммуникационной инфраструктуры еще до сдачи жилой и коммерческой недвижимости в эксплуатацию становится все заметнее. По его словам, он постепенно превращается в стандарт благодаря пониманию ведущими застройщиками важности этого вопроса.

«Благодаря этому жители домов и пользователи объектов MR Group смогут пользоваться всеми услугами связи и цифровыми сервисами сразу после заселения», — добавил он.

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