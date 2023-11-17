Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвич передумал идти в армию и сбежал из пункта сборов на службу

Shot: в Москве призывник сбежал из пункта сборов на военную службу

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Москве призывник передумал идти в армию и сбежал из пункта сборов на службу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел у пункта сборов на военную службу на улице Дмитрия Ульянова. Попавший под осенний призыв 25-летний житель Академического района успешно прошел медкомиссию и прибыл в назначенные место и время.

Однако, постояв некоторое время у входа в пункт сборов, он передумал отправляться в армию и сбежал. В отношении призывника возбудили уголовное дело по статье об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Сейчас его разыскивают.

До этого в Москве отец увез сына на автомобиле Lexus с призывного пункта. Машина объявлена в розыск, местонахождение сбежавшего устанавливается.

Ранее финалиста шоу «Перепой звезду» отправили из мечети в войсковую часть.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий